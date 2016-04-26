За минулу добу в зоні АТО один військовий загинув, п’ятеро отримали поранення
12:59, 26 квітня 2016Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій один військовослужбовець загинув, п’ятеро зазнали поранень.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. "За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще п’ятеро наших бійців були поранені", - сказав Олександр Мотузяник.
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Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО в результаті активних бойових дій загиблих серед українських військових не було, троє отримали поранення.
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