За минулу добу в зоні АТО один військовий загинув, п’ятеро отримали поранення

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. "За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще п’ятеро наших бійців були поранені", - сказав Олександр Мотузяник.

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Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО в результаті активних бойових дій загиблих серед українських військових не було, троє отримали поранення.