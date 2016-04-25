За добу в зоні АТО поранення отримали троє військових

Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, українські бійці отримали поранення на Донецькому напрямку.

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"Один наш воїн був поранений під час атаки ворожого безпілотного літального апарата, який скинув запалювальну речовину. Інцидент стався в нашому ближньому тилу, в районі міста Костянтинівка, а два інші солдати отримали поранення внаслідок ворожих мінометних обстрілів під Авдіївкою", - сказав Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинуло троє військових, ще шестеро отримали поранення.