Бойовики розмістили "Гради" і артилерію під Первомайськом та Озерянівкою - розвідка

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Читайте такожРозвідка викрила раніше засудженого російського офіцера, який керує бойовиками в Макіївці

Відзначається, що розвідка зафіксувала "...наявність танків, артилерійських систем калібром понад 100 мм і систем залпового вогню "Град" калібром 122 мм в районах Первомайська та Озерянівки".

У відомстві зазначили, що інформація про заборонене озброєння була передана спостерігачам ОБСЄ.