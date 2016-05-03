Бойовики розмістили "Гради" і артилерію під Первомайськом та Озерянівкою - розвідка
15:42, 03 травня 2016Війна
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У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що бойовики розмістили заборонене Мінськими домовленостями озброєння в Луганській області.
Бойовики розмістили артилерію під Первомайськом та Озерянівкою / facebook.com/theministryofdefence.ua
Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.
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Відзначається, що розвідка зафіксувала "...наявність танків, артилерійських систем калібром понад 100 мм і систем залпового вогню "Град" калібром 122 мм в районах Первомайська та Озерянівки".
У відомстві зазначили, що інформація про заборонене озброєння була передана спостерігачам ОБСЄ.
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