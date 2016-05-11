На Луганщині двоє робітників електростанції підірвалися на гранаті

Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Як зазначається в повідомленні, сьогодні, 10 травня близько 17:00 у місті Щастя на території Луганської ТЕС біля 15-го енергоблоку від розриву гранати із підствольного гранатомету постраждали двоє робітників.

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«Обставини трагічної події з’ясовуються. Відомо тільки, що робітники постраждали від гранати із підствольного гранатомету, яка вже довгий час пролежала у ґрунті безпосередньо на підприємстві. Наразі двох енергетиків оперують лікарі Щастинської міської лікарні», – зазначив керівник Луганської ОВЦА Юрій Гарбуз.

Раніше УНІАН повідомляв, що вранці 9 травня біля села Кримське в Луганській області під час патрулювання на розтяжці, що була встановлена терористами, підірвалися військовослужбовці збройних сил України.