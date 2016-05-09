На Луганщині на розтяжці підірвалися українські військові, є жертви
11:59, 09 травня 2016Війна
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Вранці 9 травня біля села Кримське в Луганській області під час патрулювання на розтяжці, що була встановлена терористами, підірвалися військовослужбовці збройних сил України.
В результаті підриву на розтяжці один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення / фото УНІАН
Як повідомляє прес-служба Луганської військово-цивільної адміністрації, в результаті один український військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення.
"Навіть під час відносного затишшя у цей святковий день ми несемо безповоротні втрати. Продовжують гинути наші хлопці, але я вірю, що перемога буде за нами і на Луганщину повернеться мир та спокій", – зазначив очільник Луганщини Юрій Гарбуз.
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Як повідомляв УНІАН, в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі станом на ранок 9 травня найскладнішою ситуація залишається у передмісті Донецька.
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