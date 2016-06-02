Терористи не припиняють обстрілювати позиції українських бійців - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00.

"11 разів з початку доби бойовики відкривали вогонь по позиціях ЗС України. З великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів ворог обстрілював наші укріплення поруч Новотроїцького, згодом супротивник, порушуючи існуючі Мінські домовленості, долучив ще й до обстрілу міномети калібру 120 мм", - сказано у повідомленні.

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Також у зведенні прес-центру повідомляється, що по захисниках Зайцевого та Павлополя російські найманці вели вогонь з 82 мм мінометів, а по опорному пункту поблизу Березового бойовики намагались поцілити зі станкового протитанкового гранатомета, з озброєння БМП-1 - по позиціях поруч Луганського.

Окрім того, у районі Станиці Луганської активізувались ворожі снайпери.

Як повідомляв УНІАН, жителі Донецька розповіли спостерігачам моніторингової місії ОБСЄ, що озброєні люди, підконтрольні угрупованню "ДНР", використовували даху їх будинків в якості позицій для обстрілу.