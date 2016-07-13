Росія відмовилася від своїх військових, затриманих під Троїцьким - Геращенко

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважений президента щодо Донбасу Ірина Геращенко.

"Під час роботи гуманітарної групи я поставила російській стороні запитання, чи не хочуть вони поцікавитися своїми військовими, що їх днями затримали ВСУ. І які сьогодні дають свідчення про ведення бойових дій на Донбасі. У відповідь почула, що російських військових на Донбасі немає і представники РФ взагалі не знають, про кого йдеться", - розповіла вона.

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За її словами, поки що російська сторона не висловила жодної підтримки і інтересу до затриманих своїх солдатів, і "треба, щоб це знали їхні колеги і родичі, знали, наскільки "цінні" вони своїй "великой стране".

Як повідомляв УНІАН, під час бойового зіткнення з бойовиками під Троїцьким бійці АТО взяли у полон російських найманців. Українські військові розповіли, що медики 2-го батальйону надали пораненим прихильникам "ЛНР" першу медичну допомогу. Двоє з них перебувають у важкому, але стабільному стані. Один від отриманих поранень помер.

В опублікованому раніше відео СБУ громадянин РФ, якого затримали під Троїцьким Донецької області 11 липня, повідомив, що служить на території України з березня 2016 року в складі так званої «Слов'янської бригади» - 7 бригади, 6 роти, командиром 1 взводу.