Житель Авдіївки загинув на власному подвір’ї внаслідок обстрілу бойовиків

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

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Подія сталася близько 19.15 на вул. Ломоносова, яка розташована поблизу лінії бойових дій. Чоловік перебував на власному подвір’ї, коли розпочався обстріл з боку окупованої території.

За попередньою інформацією, куля потрапила у газову трубу, зрикошетила та влучила пенсіонеру у живіт. Від важкого поранення чоловік помер.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий і ще четверо бійців отримали поранення.