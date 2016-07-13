Житель Авдіївки загинув на власному подвір’ї внаслідок обстрілу бойовиків
22:11, 13 липня 2016Війна
604 0
В Авдіївці в результаті обстрілу околиць міста зі стрілецької зброї смертельне поранення отримав 75-річний чоловік.
Куля зрикошетила та влучила пенсіонеру у живіт / Фото УНІАН
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.
Читайте також"Відтіснили противника": українські військові розповіли про ситуацію в Авдіївській промзоні (відео)
Подія сталася близько 19.15 на вул. Ломоносова, яка розташована поблизу лінії бойових дій. Чоловік перебував на власному подвір’ї, коли розпочався обстріл з боку окупованої території.
За попередньою інформацією, куля потрапила у газову трубу, зрикошетила та влучила пенсіонеру у живіт. Від важкого поранення чоловік помер.
Як повідомляв УНІАН, 12 липня в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий і ще четверо бійців отримали поранення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter