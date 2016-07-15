З Росії до Іловайська та Харцизька прибули ешелони з озброєнням та боєприпасами - розвідка

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Facebook.

Як зазначають в управлінні, минулої доби було зафіксовано прибуття з території РФ залізничних ешелонів з озброєнням та військовою технікою, паливо-мастильними матеріалами і боєприпасами до Іловайська та Харцизька.

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Зокрема, до Іловайська прибуло два танки Т-72, дві бойові машини піхоти БМП-2, дві бойові машини 122-мм ракетної системи залпового вогню “Град”, п’ять цистерн з паливо-мастильними матеріалам (250 тонн).

Також до Харцизька прибуло сім цистерн з паливо-мастильними матеріалами (350 тонн), три вагони з боєприпасами.

"Українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність танків, мінометів, артилерійських систем калібром понад 100-мм, САУ та 122-мм РСЗВ “Град” у районах населених пунктів Горлівка, Гольмівський, Дебальцеве, Макіївка та Донецьк", - йдеться у повідомленні.