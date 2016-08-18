Ввечері бойовики посилили інтенсивність обстрілу в зоні АТО - штаб
Бойовики продовжують порушувати Мінські домовленості. Помітна тенденція загального нарощування інтенсивності обстрілу по всій лінії розмежування на Донбасі.
Про це в ефірі телеканалу 112 Україна повідомив начальник прес-центру штабу АТО В'ячеслав Петровський.
"На Донецькому напрямку обстановка залишається складною, але контрольованою. На Маріупольському напрямку знову зросла бойова активність ворога. Після 18:00 на Донецькому напрямку ми зафіксували постріли з важкої зброї 122-мм калібру, протягом доби в цьому напрямку ворог випустив 118 снарядів з такої зброї. В Авдіївці, після 18:00, ми зафіксували 65 снарядів", - заявив Петровський.
Читайте такожЗа добу в зоні АТО отримали поранення 8 військових
За його словами, активізація таких обстрілу з боку бойовиків, яка спостерігається в зоні АТО в останні дні, змушує українські війська бути в бойовій готовності.
"Повномасштабний наступ ми не спостерігаємо", - зазначив Петровський.
Раніше УНІАН повідомляв, що російські окупанти нарощують кількість обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. Зокрема, протягом минулого дня, 17 серпня, зафіксовано 45 обстрілу українських опорних пунктів, з них 5 - з важкої артилерії.