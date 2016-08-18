Ввечері бойовики посилили інтенсивність обстрілу в зоні АТО - штаб

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна повідомив начальник прес-центру штабу АТО В'ячеслав Петровський.

"На Донецькому напрямку обстановка залишається складною, але контрольованою. На Маріупольському напрямку знову зросла бойова активність ворога. Після 18:00 на Донецькому напрямку ми зафіксували постріли з важкої зброї 122-мм калібру, протягом доби в цьому напрямку ворог випустив 118 снарядів з такої зброї. В Авдіївці, після 18:00, ми зафіксували 65 снарядів", - заявив Петровський.

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За його словами, активізація таких обстрілу з боку бойовиків, яка спостерігається в зоні АТО в останні дні, змушує українські війська бути в бойовій готовності.

"Повномасштабний наступ ми не спостерігаємо", - зазначив Петровський.

Раніше УНІАН повідомляв, що російські окупанти нарощують кількість обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. Зокрема, протягом минулого дня, 17 серпня, зафіксовано 45 обстрілу українських опорних пунктів, з них 5 - з важкої артилерії.