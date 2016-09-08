Геращенко назвала ключову тему наступного засідання Контактної групи у Мінську

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради України, представник України у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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«В Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи, що пройшло 6 вересня, за ініціативою української сторони було прийнято рішення, що питання звільнення заручників, в тому числі і відсутність контактів з родинами (зокрема, неможливість телефонних дзвінків чи листування), буде обговорюватися як спеціальне і пріоритетне питання 21 вересня», - зауважила вона.

«Мені видається важливим, щоб всі учасники мінського процесу 21 вересня прозвітували, що зроблено цього року в питанні звільнення заручників і як реально розблокувати цей процес, щоб родини по обидві сторони лінії зіткнення змогли, нарешті, возз’єднатися», - додала Геращенко.

Вона нагадала, що за ініціативою української сторони 13 вересня відбудеться позапланова відеоконференція ТКГ за участю представників СЦКК і СММ ОБСЄ, вона буде присвячена одній темі - дотриманню режиму тиші, встановленню сталого миру.

«А вже 21 - ключова тема: заручники! Дуже хочеться вийти на результат», - наголосила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, наступне засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі заплановано провести в Мінську 21 вересня.