Обама ясно дав зрозуміти Путіну, що санкції проти РФ залишаться в силі до реалізації Мінських угод - Reuters

Про це президент США Барак Обама заявив у понеділок на закритті саміту G20, повідомляє Reuters.

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Обама сказав, що він ясно дав зрозуміти президенту Росії Володимиру Путіну, що поки не буде реалізований Мінський режим припинення вогню для України, санкції проти Росії залишаться.

Нагадаємо, зустріч Путіна і Обами пройшла на полях саміту "великої двадцятки" в Ханчжоу.