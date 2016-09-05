Обама ясно дав зрозуміти Путіну, що санкції проти РФ залишаться в силі до реалізації Мінських угод - Reuters

16:11, 05 вересня 2016
Політика
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Санкції проти Росії будуть діяти до тих пір, поки не будуть реалізовані Мінські угоди.

Путин и Обама обсудили ситуацию в Украине на полях саммита G20 в Китае / REUTERS

Про це президент США Барак Обама заявив у понеділок на закритті саміту G20, повідомляє Reuters.

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Обама сказав, що він ясно дав зрозуміти президенту Росії Володимиру Путіну, що поки не буде реалізований Мінський режим припинення вогню для України, санкції проти Росії залишаться.

Нагадаємо, зустріч Путіна і Обами пройшла на полях саміту "великої двадцятки" в Ханчжоу.

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