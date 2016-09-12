У Маріуполі діти знайшли гранатомет у покинутій будівлі
03:32, 12 вересня 2016Війна
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У Маріуполі діти в покинутій будівлі магазину виявили гранатомет.
dn.npu.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.
"Повідомлення надійшло на лінію 102 о 20.20. Встановлено, що діти гралися в покинутій будівлі магазину у Кальміуському районі та серед руїн знайшли небезпечний предмет. Малеча принесла зброю у двір власного будинку, щоб показати батькам. Налякані дорослі негайно викликали правоохоронців", - йдеться в повідомленні.
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dn.npu.gov.ua
Місце знаходження смертоносної зброї було оточено поліцейськими, з нею працювали вибухотехніки.
За результатами їх роботи факт отримає правову оцінку.
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