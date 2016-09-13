Клімкін пояснив, чому ОБСЄ "не помічає" російських військових на Донбасі
Спостерігачі ОБСЄ не повідомляють про російських військових на Донбасі, тому що там воюють переодягнені військовослужбовці РФ.
Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів в інтерв'ю ТСН, коментуючи заяву генсека ОБСЄ Ламберто Заньєра, який заявив, що організація не може підтвердити присутність російських військ на Донбасі.
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"Насправді всі прекрасно розуміють, що російські регулярні війська там є. Ми це знаємо з даних нашої розвідки. І наші партнери та союзники це теж знають. Але насправді, коли СММ ОБСЄ знаходиться на Донбасі – там же російські війська не знаходяться в російській формі та зі своєю зброєю – тому СММ формально дійсно не бачить там російських військ, і це те, що Заньєр мав на увазі, але те, що там є російські війська, вони звичайно переодягнені, вони керують діями на Донбасі, починаючи від маленьких операцій і закінчуючи тим, що власне все мілітарне керівництво здійснюється з Ростова та з Москви, і ми це прекрасно знаємо", - сказав Клімкін.
Разом із тим глава МЗС визнав, що ОБСЄ знаходиться у складній кризі. На думку Клімкіна, ця криза викликана поведінкою Росії, яка "намагаються вбити й ОБСЄ і головні принципи, на яких була побудована організація".
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"Фактично зараз відбувається блокування роботи всіх інституцій ОБСЄ, і не тільки того, що відбувається навколо Донбасу. Але для нас принциповим питанням є – що ОБСЄ має зробити в плані підсилення моніторингової місії, що може зробити в плані озброєної поліцейської місії, яким чином ОБСЄ може ефективно бути присутнім у тристоронній контактній групі", - сказав Клімкін.
Генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр нещодавно заявив у Києві, що, з посиланням на інформацію спостерігачів СММ, він не може підтвердити присутність російських об'єднань на Донбасі.
"Але ми бачимо наявність військового спорядження ззовні. Крім того, ми бачимо велику присутність обладнання і палива, воно теж звідкись прибуло. Крім того, в регіоні присутні іноземні військові ", - сказав Заньєр.