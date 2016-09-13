Клімкін пояснив, чому ОБСЄ "не помічає" російських військових на Донбасі

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів в інтерв'ю ТСН, коментуючи заяву генсека ОБСЄ Ламберто Заньєра, який заявив, що організація не може підтвердити присутність російських військ на Донбасі.

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"Насправді всі прекрасно розуміють, що російські регулярні війська там є. Ми це знаємо з даних нашої розвідки. І наші партнери та союзники це теж знають. Але насправді, коли СММ ОБСЄ знаходиться на Донбасі – там же російські війська не знаходяться в російській формі та зі своєю зброєю – тому СММ формально дійсно не бачить там російських військ, і це те, що Заньєр мав на увазі, але те, що там є російські війська, вони звичайно переодягнені, вони керують діями на Донбасі, починаючи від маленьких операцій і закінчуючи тим, що власне все мілітарне керівництво здійснюється з Ростова та з Москви, і ми це прекрасно знаємо", - сказав Клімкін.

Разом із тим глава МЗС визнав, що ОБСЄ знаходиться у складній кризі. На думку Клімкіна, ця криза викликана поведінкою Росії, яка "намагаються вбити й ОБСЄ і головні принципи, на яких була побудована організація".

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"Фактично зараз відбувається блокування роботи всіх інституцій ОБСЄ, і не тільки того, що відбувається навколо Донбасу. Але для нас принциповим питанням є – що ОБСЄ має зробити в плані підсилення моніторингової місії, що може зробити в плані озброєної поліцейської місії, яким чином ОБСЄ може ефективно бути присутнім у тристоронній контактній групі", - сказав Клімкін.

Генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр нещодавно заявив у Києві, що, з посиланням на інформацію спостерігачів СММ, він не може підтвердити присутність російських об'єднань на Донбасі.

"Але ми бачимо наявність військового спорядження ззовні. Крім того, ми бачимо велику присутність обладнання і палива, воно теж звідкись прибуло. Крім того, в регіоні присутні іноземні військові ", - сказав Заньєр.