Україні потрібно надати зброю - екс-міністр оборони США

Про це екс-міністр оборони США (2011-2013), колишній директор Центрального розвідувального управління (2009-2011) Леон Панетта заявив на 13-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) сьогодні у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі форуму.

«На мою думку, для України важливо не лише продовжувати зміцнювати економіку, управління, а й зміцнювати українське військо. Звісно, США разом з НАТО роблять чимало, навчаючи українських військових, надаючи обладнання. Проте, я б пішов на крок далі й надав Україні оборонну зброю, щоб Росія розуміла – якщо вони намагатимуться зробити щось військовим чином, то їм доведеться розплачуватися за це», - сказав він.

На думку Панетта, з Росією потрібно розмовляти лише з сильних позицій.

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«Коли дивишся в очі Путіна – бачиш лише «КГБ, КГБ, КГБ». Це минуле дуже впливає на його мотивації … Ви не зможете зі слабкої позиції дати раду людині, яка поводить себе як нахабний розбійник. Я працював з Росією, з їх розвідувальними структурами – з ними можна працювати, але необхідно працювати з позиції сили», - сказав він.

Екс-міністр оборони США пояснив, що добрі переговорні позиції – це потужна армія, сильна дипломатична гілка, а також об’єднані міжнародні зусилля.

«Ми повинні будувати міцні союзницькі зв’язки, щоб Росія бачила, - вона має справу не лише з США чи Україною, а з коаліцією держав», - підсумував він.