Сайдік: сторони оголосять про готовність до початку відведення сил в Петровському і Станиці Луганській

Про це Сайдік сказав на брифінгу за підсумками засідання контактної групи в Мінську, який транслювався на телеканалі «112 Україна».

Як розповів спецпредставник ОБСЄ, учасники робочої підгрупи з безпеки обговорювали питання реалізації Рамкової рішення про розведення сил і засобів від 21 вересня у Петрівському, Золотому і Станиці Луганській.

Читайте такожРозведення сил на Донбасі стартує лише після семи діб "повної тиші" - Рамкове рішення

"Конкретні дати початку відведення кожною стороною були детально обговорені, як в робочій групі з питань безпеки, так і в Тристоронньої контактній групі. Було досягнуто взаєморозуміння, що кожна сторона оголосить про свою готовність до відведення. Повне дотримання режиму припинення вогню, звичайно, дуже б сприяло швидкій імплементації Рамкового рішення", - заявив Сайдік.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні прес-секретар представника України у Тристоронньої контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що реалізація Рамкової рішення по розведенню сил на Донбасі буде продовжена 7 і 9 жовтня в Петровському і Станиці Луганської.

21 вересня в Мінську було підписано Рамкову рішення Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі про розведенні сил і засобів на лінії розмежування. Документ передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському є дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб. В угоді також йдеться, що розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення із займаних позицій в обидва боки з метою створення ділянок розведення, як правило, не менше 2 км у ширину і 2 км у глибину. При цьому розведення сил і засобів на кожній з двох ділянок здійснюється за моніторингу місії ОБСЄ.

Читайте такожСайдік про угоду з розведення сторін на Донбасі: його підписали Україна та РФ, парафували представники ОРДЛО

1 жовтня, відповідно до Рамкового рішення, на околиці міста Золоте військовослужбовці Збройних сил України відійшли на визначені представниками ОБСЄ конкретні рубежі.

3 жовтня російські окупанти провели обстріл українських позицій біля Петрівського після сигналу про початок відведення військовослужбовців ЗСУ, таким чином зірвавши відведення.