Сьогодні окупаційні війська 21 раз порушили "режим тиші"

В зоні проведення антитерористичної операції сьогодні російсько-окупаційні війська 21 раз порушили режим припинення вогню, 16 з яких - на Маріупольському напрямку.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО станом на 18:00.

"Ворог не припиняє застосовувати важке озброєння. Під вогнем артилерії калібру 122 мм потрапили позиції сил АТО в районах Широкіно, Лебединського, Водяного і Павлополя. Також тут неодноразово супротивник використовував вогонь мінометів калібру 120 мм. Українські позиції у Талаківці теж піддалися обстрілу з мінометів того ж калібру, а в Мар'їнці і Красногорівці окупанти вели вогонь з озброєння танка, БМП та мінометів", - зазначили в штабі.

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На Луганському напрямку з участю бойовиків були зроблені 4 провокації сил АТО, зокрема - у напрямі Новоолександрівка з використанням гранатометів різних систем.

На Донецькому напрямку зафіксований один обстріл. В Авдіївці противник застосував кулемети, гранатомети, стрілецьку зброю.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі ще з початку навчального року було в черговий раз оголошено режим припинення вогню, проте терористи постійно порушують домовленості. Так, з вересня в зоні АТО загинули 19 українських військових, більше 100 бійців отримали поранення.