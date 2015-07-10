Бойовик-шкуродер Мільчаков повідомив про виведення загону "Русич" з Донбасу

Про це на своїй сторінці Вконтакте написав одіозний пітерський неонацист і член загону Олексій Мільчаков.

"ДШРГ Русич моїм рішенням повністю виведена з Донбасу на перепідготовку і доукомплектування. Свої завдання група виконала, ресурси цієї війни отримала і далі в таких умовах і незрозуміло за чиї інтереси ми воювати не будемо", - написав бойовик.

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Нагадаємо, Олексій Мільчаков ("Фріц") близько року тому прославився як шкуродер і російський неонацист.

Фото вбивства Мильчаковим цуценят досить популярні в інтернеті. На них - він у 14-річному віці позує з ножем і ще живим цуценям, пізніше - з головою тварини.

Також "Фріц" брав участь у "Міжнародному російською консервативному форумі" - з'їзді неонацистів, який проходив 22 березня в Санкт-Петербурзі, і знімався в серіалі, де грав самого себе.