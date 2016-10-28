На Сумщині бійців АТО поселили у наметах, військова прокуратура вже відреагувала (фото)

Про це повідомили у прес-службі військової прокуратури.

Зазначається, що перевірку розпочато після розповсюдження у ЗМІ інформації щодо неналежних умов розміщення військовослужбовців 16-го батальйону 58-ї мотопіхотної бригади ЗСУ.

Встановлено, що через недобудову казарменого фонду у Глухові Сумської області, військових, які прибули із зони проведення АТО, розміщено в наметовому таборі.

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"Кожен намет обігрівається, розгорнуто медичний пункт, організовано місце для приймання душу. Військовослужбовців забезпечено харчуванням та питною водою", - стверджується у повідомленні.

Наразі військовою прокуратурою Сумського гарнізону здійснюється досудове розслідування за фактом розтрати коштів службовими особами Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України під час будівництва казарменого фонду у м. Глухові.

Раніше співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою викрили механізм багатомільйонних розтрат бюджетних коштів, виділених Міноборони для будівництва житла військовослужбовцям та учасникам антитерористичної операції у місті Кам'янське на Дніпропетровщині.