СБУ викрила багатомільйонні розтрати грошей при будівництві житла для військових
Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили механізм багатомільйонних розтрат бюджетних коштів, виділених Міноборони для будівництва житла військовослужбовцям та учасникам антитерористичної операції у місті Кам'янське на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє прес-центр СБ України.
Як розповіли в СБУ, дві комерційні структури у минулому році виграли тендер на будівництво житла для військових, на що отримали з бюджету понад двадцять один мільйон гривень. Співробітники спецслужби з’ясували, що ділки замість зведення нового будинку викупили стару недобудову, в якій і виділили квартири військовослужбовцям. Експертиза встановила, що житло не відповідає державним будівельним нормам, а реальна вартість квартир у декілька разів нижча.
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"Під час обшуків в офісах, автомобілях та за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили десять тисяч доларів США і документацію, яка доводить здійснення оборудки з бюджетними коштами", - зазначили в СБУ.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розтрати державних коштів. Розмір завданих бюджету збитків встановлюється.