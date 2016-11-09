Бойовики сьогодні 29 разів обстріляли позиції українських військових – штаб АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на Маріупольському напрямку бойовики 18 разів провокували українських військових на відкриття вогню у відповідь, використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, озброєння БМП, а також міномети. «Під обстріли потрапили Павлопіль, Гнутове, Богданівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Широкине, Лебединське, Водяне. В Широкиному, Павлополі та Богданівці працював і снайпер», - йдеться у повідомленні.

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На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська з використанням гранатометів, озброєння БТР та зенітних установок обстріляли Новозванівку, Новотошківське, Новоолександрівку та Кримське.

На Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Авдіївку та Луганське. «Загалом понад 100 мін заборонених Мінськими домовленостями калібрів було випущено ворогом по наших позиціях», - зауважили у прес-центрі штабу АТО.