Аеророзвідка зафіксувала переміщення "Гіацинтів-Б" і російських військових вантажівок на Луганщині (фото)

Знімки були передані для вивчення волонтерам міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, йдеться на її сайті.

У ході аналізу знімків і моніторингу відкритих джерел інформації встановлено наступне:

1. На фото зафіксовано як мінімум чотири 152-мм далекобійні буксирувані гармати 2А36 "Гіацинт-Б" (максимальна дальність стрільби осколково-фугасним снарядом – 28 км і активно-реактивним снарядом – 40 км).

2. Буксирують гармати російські військові вантажівки "Урал-632301", які ніколи не перебували на озброєнні української армії і не могли стати трофеями.

3. Координати місця фіксації російського озброєння і техніки: 48°29'14.5"N 38°35'14.8"E (точка на wikimapia).

Згідно з офіційними даними АТО, а також інтерактивній карті обстрілу українських військ InfoLight встановлено, що протягом доби 5 листопада, в 19:20, 20:40, 21:10 (за київським часом), населений пункт Новозванівка обстрілювався саме з гармат калібром 152 мм.

"Є всі підстави вважати, що російські окупаційні війська використовували для обстрілу українських позицій у зазначеному районі саме гармати, що потрапили в кадр аеророзвідки", - йдеться у повідомленні волонтерів.

Раніше волонтери показали фото російської станції наземної розвідки "Кредо-М1" в Оленівці, його виклав у соцмережі житель Шахтарська, який воював на боці бойовиків.