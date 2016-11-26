Бойовики за добу 37 разів обстріляли позиції українських захисників

За минулу добу на Донбасі російсько-окупаційні війська здійснили 37 обстрілів позицій українських бійців.

Про це повідомляється в повідомленні прес-центру штабу АТО.

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На Маріупольському напрямку з 152-міліметрових артилерії терористи обстріляли Широкіно. З мінометів, озброєння БМП, гранатометів і стрілецької зброї - Талаківку, Мар'їнку, Павлопіль, Новотроїцьке, Широкіно, Лебединське, Гнутово, Степове та Водяне.

На Донецькому напрямку з 122-мм артилерії бойовики обстріляли Авдіївку, а з озброєння БМП, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї – Луганське.

На Луганському напрямку з 120-міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Троїцькому, а по Новоалександровці і Кримському стріляли з гранатометів та стрілецької зброї.