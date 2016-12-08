Українські військові можуть взяти Докучаєвськ в кільце та провести "зачистку" - експерт

Про це розповів координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат України (фракція "Народний фронт") Дмитро Тимчук, передає "Обозреватель".

"У районі Докучаєвська склалася ситуація, коли українська армія може захопити місто, взяти його в кільце. Сьогодні наші підрозділи тримають позиції з трьох сторін. Немає лише політичної волі. Тільки через політичну доцільність не відбувається наступальна операція з нашого боку", - заявив експерт.

Читайте такожВійськові розповіли, як біля Докучаєвська бойовики взяли "під опіку" кар'єр і завод українського мільярдера (відео)

Він додав: "Бойовики це чудово розуміють, тому досить тривалий період, з вересня, там йде постійне перегрупування, туди постійно підкидають нові підрозділи. Наприклад, вчора (7 грудня – Ред.) туди прибула чергова мотострілецька рота, закинули броньовані бойові машини".

Як переконаний Тимчук, терористи "навряд чи планують проводити операцію оперативно-тактичного рівня. Вони просто бояться, що за лічені години ЗСУ одним ударом можуть взяти Докучаєвськ".

"Так, можуть", - підтвердив нардеп, відповідаючи на уточнювальне питання журналіста.

"Якби було відповідне рішення військово-політичного керівництва країни, то протягом доби можна було б взяти місто в кільце, а далі питання часу – проведення зачисток і звільнення цього населеного пункту", - розповів Тимчук.

Раніше ЗМІ повідомляли, що сили АТО створили потенційний "котел", в якому бойовики можуть втратити ціле місто Докучаєвськ.