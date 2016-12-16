Байден привітав готовність України передати бойовикам 15 осіб

Як йдеться у повідомленні на сайті Білого дому, віце-президент провів окремі телефонні розмови з президентом України Петром Порошенком та прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

"Лідери знову підтвердили непохитну підтримку повному виконанню Мінських угод та зробили наголос необхідності відновлення режиму припинення вогню і забезпеченні повного доступу спостерігачам ОБСЄ, щоб створити можливість для подальшого розведення сил вздовж лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУкраїнська сторона встановила місцезнаходження 58 українських заручників на Донбасі - Геращенко

При цьому сказано: "Віце-президент висловив рішучу підтримку сьогоднішньому (15 грудня - УНІАН) рішенню українського уряду щодо одностороннього звільнення 15 осіб, взятих в полон під час конфлікту".

У зв'язку з цим Байден висловив сподівання, що "Росія та підтримувані нею сепаратисти так само відреагують на цей жест доброї волі і нададуть поштовх процесу обміну заручниками, що обумовлено Мінськими угодами".

Разом з тим зазначається, що співрозмовники погодилися, що санкції стосовно Росії повинні зберігатися чинними, доки вона повністю не виконає свої Мінські зобов'язання.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що Україна готова передати бойовикам 15 осіб із 228-ми, яких вимагають звільнити терористи, щоб розблокувати процес звільнення заручників.

Прес-служба глави Української держави повідомила, що під час розмови з Порошенком Байден привітав гуманітарні ініціативи президента України щодо звільнення українських заручників з полону російських бойовиків.