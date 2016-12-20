Волонтер розповів про ситуацію на Світлодарській дузі

Супротивник проводить маневри та обманні дії, але до великого наступу поки підготовка не йде, розповів "Обозревателю" волонтер Мирослав Гай.

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За його словами, 19 грудня в районі Світлодарської дуги сталася "потужна провокація", "деякі почали говорити про спробу прориву".

Але вже 20 грудня ситуація змінилася.

"Я б не сказав, що там затишшя. Там періодично "бабахає", як у нас кажуть. Але такого, як минулої доби, слава Богу, вже немає", - повідомив волонтер.

Раніше на Донецькому напрямку з 122-міліметрової артилерії окупанти вели вогонь по українських позиціях у районі Луганського, що на Світлодарській дузі.