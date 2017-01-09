"Ветерани Донбасу": волонтери вирахували групу танкістів з Чечні, які воювали в Україні (фото)

У результаті нового розслідування гарячими слідами були отримані нові докази участі в неоголошеній війні проти України групи танкістів цього військового з'єднання, передає InformNapalm.

Головним джерелом інформації став танкіст Абдулхакім Назаров, який нещодавно перевівся з Кавказу в елітне танкове з'єднання Західного військового округу.

При вивченні профілю Назарова вдалося ідентифікувати його товаришів зі служби у Чечні – також "ветеранів" Донбасу з танкового батальйону 17-ї мотострілецької бригади.

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"Судячи з фотодобірок і коментарів, завантажених на сторінки Назарова, влітку – восени 2014 року він у складі батальонно-тактичної групи 17-ї ОМСБр брав участь у бойових діях на Донбасі. За підсумками цього "відрядження" нагороджений відомчою медаллю МО РФ "За бойові заслуги", - йдеться в повідомленні.

Примітно, що фотографії періоду "ростовсько-українського відрядження", завантажені на сторінку Назарова, датовані 13-14 вересня 2014 року – найгарячішої фази російського вторгнення в Україну. Фотографії зроблені в лісовому привальном таборі російських інтервентів, які позують в нестатутному одязі, на задньому плані видно замасковані танки.

Також волонтери назвали імена упізнаних танкістів 17-ї ОМСБр – учасників російського вторгнення в Україну восени 2014 року: Олексій Богданов, Зульфар Галлямов, Сергій Бєляков, Сергій Колчин, Дмитро Головінов, Валерій Голобородкин, Юрій Овсянников, Стас Фатехов, Євген Рассадін.

Раніше InformNapalm писав, що Міноборони РФ заохочує контрактників, які воювали в Україні, роблячи з них курсантів елітних військових училищ.