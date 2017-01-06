"Ветерани Донбасу": волонтери дізналися, як у Росії заохочують контрактників, що воювали в Україні (фото)

Їх волонтери розвідувальної спільноти InformNapalm називають "ветеранами Донбасу".

За підсумками розслідування виявлено військовослужбовця 7-ї військової бази, учасника "ростовсько-українського відрядження 2014" Михайла Павлова. У його фотоальбомі в соцмережах простежується стандартна географія та хронологія бойового шляху інтервента БТГр 7-ї в/бази: полігон Ашулук навесні-влітку 2014 р., потім, у другій половині літа-осені 2014 р., - Ростов і Донбас.

Вивчивши контакти Павлова, волонтерам вдалося встановити особу його колеги і товариша з бойового відрядження 2014 року Данзана Содбоєва, а також простежити його подальшу долю.

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"З липня 2016 року Содбоєв зарахований у Військовий університет Міністерства оборони (ВУМО) РФ, який розташований у Москві", - йдеться в розслідуванні.

А раніше російське військове командування на знак подяки і заохочення за участь у війні проти України направило одразу двох контрактників-артилеристів з різних військових з'єднань в школу молодших командирів 242-го навчального центру ВДВ.

Раніше волонтери ідентифікували військовослужбовця-контрактника танкового батальйону 17-ї ОМСБр, нагородженого за підсумками "ростовсько-українського відрядження 2014" медаллю "За відвагу".