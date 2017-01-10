На Донеччині бойовики активізувалися на всіх ключових районах протистояння – Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«На Луганському напрямку основні бойові дії велися в Попаснянському районі, зокрема у селищі Троїцьке противник неодноразово застосовував міномети та снайперський вогонь», - зазначив він.

«Низка ворожих обстрілів також відбулася у Новозванівці. У прифронтовому селищі Сизе Станично-Луганського району противник застосував установку «Град-П». Всього за добу на Луганському напрямку відбулося 11 ворожих обстрілів, 5 з важкого озброєння», - додав Мотузяник.

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Він зауважив, що на Донецькому напрямку противник активізувався на всіх ключових районах протистояння: на Світлодарській дузі, Зайцевому, Опитному, Авдіївці. «Близько половини ворожих обстрілів були мінометними. По наших позиціях ворог випустив загалом близько 100 мінометних снарядів. Особливо неспокійно було у другій половині дня. Найбільш потужні та тривалі обстріли з боку ворога відбулися поблизу селища Луганське. Загалом бойові дії на цих рубежах тривали з перервами понад 10 годин», - сказав Мотузяник та зауважив, що всього на Донецькому напрямку зафіксовано 15 ворожих обстрілів.

Також, за його словами, на Маріупольському напрямку не припиняються ворожі обстріли в Мар’їнському районі та на ділянці фронту Павлопіль – Широкине. «Окупанти епізодично застосовують міномети та бронетехніку, здебільшого обстріли нетривалі та відбувалися в темну пору доби, вже після заходу сонця», - уточнив Мотузяник.

«Всього ж за добу на цьому напрямку відбулося 20 ворожих обстрілів з важкого озброєння», - зауважив речник Міноборони з питань АТО.