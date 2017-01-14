Окупанти на сході України налаштовані на ескалацію протистояння – Мотузяник

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«Розширення географії бойових дій та загальна кількість ворожих обстрілів говорять про те, що ворог не збирається виконувати Мінські домовленості та налаштований на ескалацію протистояння», - сказав він.

За словами Мотузяника, минулої доби на Луганському напрямку ворог здійснив 15 обстрілів, у тому числі 8 - з важкої зброї. На Донецькому напрямку сталося 22 обстріли, з яких 3 - з важкої зброї. На Маріупольському напрямку головними подіями стали два бойових зіткнення із ворожими ДРГ, а загалом було 23 обстріли, 3 з яких – з важкого озброєння.

При цьому, як зазначив речник, ворог здійснює дрібні провокації по всій лінії фронту, навіть у тих місцях, де зазвичай було спокійно.

Як повідомлялося, за даними штабу АТО, 13 січня бойовики 62 рази обстріляли українські позиції. Загиблих серед українських військових не було, один воїн зазнав поранень.

Крім того, вчора, 13 січня, російсько-окупаційні війська з метою дискредитації Збройних сил України вкотре обстріляли житлові будинки на тимчасово окупованій території, цього разу – у місті Ірміно на Луганщині.

Як заявив начальник Генштабу — головнокомандувач Збройних сил Віктор Муженко, протягом грудня 2016 та січня 2017 року окупаційні війська 1730 разів порушили режим припинення вогню, під час яких 693 рази застосовувалась зброя, заборонена Мінськими домовленостями.