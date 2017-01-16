В Україні розробили новий танк, який стане конкурентом російської "Армати"

Новий танк "Тірекс" розробили і виготовлятимуть в Україні, на озброєння такі машини візьмуть за рік. Про це генеральний конструктор "Арею" Сергій Степанов розповів в інтерв'ю gazeta.ua.

Читайте такожУ Москві пройшов пікет проти НАТО, більшість учасників не знала, чим є Північноатлантичний альянс - ЗМІ

Новий танк відповідає всім технічним вимогам Міністерства оборони, розробники вважають, що він стане конкурентом російської "Армати".

"Тірекс" має броньований корпус та гусеничну ходову частину. У броньованій капсулі передбачені місця для трьох членів екіпажу. Звідти вони керуватимуть танком, гарматним і кулеметним вогнем з башти. Вона стане бойовим модулем.

Бойовий потенціал танка, за задумом конструкторів, має перевищувати "Оплот" та "Булат". "Тірекс" планують переробити зі старих радянських Т-64 і Т-72.

"Це машина перехідного періоду. Вона дозволяє використати потенціал існуючого в Україні парку танків і за короткі строки і з мінімальними затратами отримати техніку принципово нового рівня. Вона не поступатиметься світовим аналогам", - каже фахівець.

Машину озброять 125-міліметровим знаряддям з дистанційно керованим автоматичним механізмом заряджання і кулеметами. Відзначається, що ця техніка призначена для одночасного ближнього протипіхотного та дальнього протитанкового бою вдень та вночі.

"У танку принципово нова система управління вогнем, високий рівень захисту. Багато характеристики, які забезпечують високу маневреність, систему кругового огляду, високоспекторальні аналізи системи протидії. Машина має повний комплекс дій, які сьогодні необхідні для техніки такого рівня", - каже Сергій Степанов.