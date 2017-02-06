Припиніть бойові дії: в ОБСЄ заявили про віддалені звуки бою в районі Авдіївки

Про це йдеться у повідомленні місії в Twitter з посиланням на першого заступника голови СММ Александра Хуга.

«Хуг: В той час, коли хоробрі працівники ДСНС намагаються повторно запустити станцію, СММ вперше сьогодні почула на відстані обмежені звуки бою. Припиніть бойові дії», - говориться у повідомленні.

Водночас, як зазначається на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 11:30 до централізованого електропостачання підключені всі жителі Авдіївки.

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Також сказано, що сьогодні відновлено роботу п’яти загальноосвітніх шкіл та чотирьох дитячих садків і розпочато роботи щодо відновлення пошкоджених будівель.

Як повідомляв УНІАН раніше, у всій Авдіївці відновлено електропостачання, при цьому без світла залишаються 5 прилеглих до міста населених пунктів.

"Станом на 11:00 6 лютого до централізованого електропостачання підключені всі жителі м. Авдіївка. Залишається відсутнім електропостачання у 5 населених пунктах (400 абонентів), що розташовані поблизу Авдіївки. До відновлювальних робіт залучено бригади енергетиків", - йдеться в повідомленні ДСНС.