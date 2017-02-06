Поблизу Авдіївки без світла залишаються 5 населених пунктів

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС) в Facebook.

"Станом на 11:00 6 лютого до централізованого електропостачання підключені всі жителі м. Авдіївка. Залишається відсутнім електропостачання у 5 населених пунктах (400 абонентів), що розташовані поблизу Авдіївки. До відновлювальних робіт залучено бригади енергетиків", - йдеться в повідомленні.

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Увечері 6 лютого з міста евакуйовано 8 осіб (з них 4 дітей). Всього з Авдіївки евакуйовані 298 осіб (з них 139 дітей).

Як повідомляв УНІАН раніше,загострення ситуації в районі Авдіївки пішло на спад.