Тимчук: Авдіївка дала шанс Захарченку ліквідувати "Гіві"

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook народний депутат України, координатор аналітичної групи "Інформаційне супротив" Дмитро Тимчук.

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"Гіві усе. Не виніс думки, що Моторолі на новому місці нудно - склав компанію. Після ліквідації Мотороли черга Гіві була неминучою. Занадто явно порушував монополію Захарченка на вилизування заду росіянам. В т. ч., демонструючи лояльність кураторам, постійно порушуючи накази самого Захарченка, коли той вирішував пограти в самостійність", - зазначив Тимчук.

При цьому він підкреслив, що у ватажка "ДНР" довго не було зручного моменту прибрати Гіві "з потрохами".

"Авдіївка такий шанс Захарченку дала: в "Сомалі" Гіві ще більше зненавиділи через загострення дурості і самогубні накази, плюс дивне поранення. Той момент, коли над тушкою Гіві самі його підлеглі можуть тільки від душі порадіти", - розповів нардеп.

У той же час Тимчук впевнений, що скоро буде ліквідовано і самого Захарченка.

"Захарченко не думає, що з кожною організованою ним ліквідацією наближається черга його самого. Ну і слава Богу", - уклав він.