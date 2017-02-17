Сепаратисти двічі обстріляли пункт пропуску "Мар'їнка"

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, минулої доби бойовики із мінометів, стрілецької зброї та гранатометів двічі обстріляли позиції КПВВ «Мар’їнка» та однойменного контрольного поста, де несуть службу військовослужбовці Держприкордонслужби.

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В обох випадках обстріли російські найманці здійснювали з боку населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території.

Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає. Прикордонники вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, бойовики стріляли по Авдіївці ввечері 16 лютого: гатили по центру й поцілили у три житлові будинки та магазин.

Було поранено трьох людей, у двох - легкі травми. Одного доправили до опікового центру у Дніпрі. Сорокарічний чоловік загинув на вулиці, в нього залишилося двоє дітей. Снаряд, який був випущений по ньому, 125-міліметровий фугасно-уламковий - з танка Т-90.