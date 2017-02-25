Україна потребує оборонної зброї - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що Україна потребує оборонної зброї, зокрема, високотехнологічної зброї.

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Про це голова українського зовнішньополітичного відомства сказав в інтерв'ю газеті "Дзеркало тижня. Україна", відповідаючи на запитання, чи потребує Україна оборонної летальної зброї.

"Ми однозначно її потребуємо. Я, правда, завжди кажу, що не люблю цього поділу - на летальну й нелетальну. Є чітке поняття оборонної зброї. Нам вона необхідна", - наголосив Клімкін.

"Нам однозначно необхідно більше високотехнологічної зброї, нам потрібна ефективна взаємодія зі Сполученими Штатами й НАТО, причому в багатьох сферах", - заявив міністр.

Також він переконаний, що така взаємодія сьогодні реально вже починає приносити результати. "І, головне, з реакції наших друзів та колег я розумію: і вони бачать, що результати є", - додав глава МЗС.

Разом з тим він додав, що у нього склалося враження, що люди з нової американської адміністрації президента Дональда Трампа "мають чіткі переконання і готовність їх відстоювати".

"Як це здійснюватиметься з погляду поставок нам зброї, інших питань - над цим будемо працювати. Військово-технічне співробітництво однозначно буде тривати і, що найголовніше - розвиватися", - заявив Клімкін.