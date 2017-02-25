Клімкін розказав про підготовку зустрічей з членами адміністрації Трампа

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що дата зустрічей представників української влади з членами нової американської адміністрації - секретарем Державного департаменту Рексом Тіллерсоном, радником з питань національної безпеки у Білому домі Гербертом Макмастером та міністром оборони Джеймсом Меттісом, опрацьовується.

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Про це голова українського зовнішньополітичного відомства повідомив в інтерв'ю газеті "Дзеркало тижня. Україна".

"Ми зараз підбираємо дату, коли можна було б найімовірніше зустрітися одразу і з Тіллерсоном, і з новопризначеним радником з національної безпеки Макмастером, і з новим міністром оборони Меттісом, оскільки є багато аспектів, котрі необхідно обговорювати з різними членами нової американської адміністрації", - сказав Клімкін.

Говорячи про підготовку зустрічі президентів України і США Петра Порошенка й Дональда Трампа в Америці, міністр зазначив, що йому з цією метою доведеться здійснити ще один візит до Сполучених Штатів, і цей візит має стати офіційним.

"Під час телефонної розмови президентів Порошенка і Трампа йшлося, що необхідно підготувати їхню зустріч. І тоді ми домовилися про мій візит. Але цей візит мав бути наповнений зустрічами з ключовими представниками нової адміністрації. Натомість заїзд у Вашингтон після Нью-Йорка та Ради безпеки ООН аж ніяк не може вважатися таким візитом. Офіційний візит ще попереду, і, можливо, з ключовими персонами доведеться зустрітися кілька разів", - заявив Клімкін.

Відповідаючи на уточнююче питання про дату зустрічі Порошенка з Трампом, дипломат сказав, що нині опрацьовуються різні варіанти, але більше він повідомити не може.