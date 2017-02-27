Ватажки "Л/ДНР" погрожують відібрати українські підприємства через блокаду

В іншому випадку ватажки "ДНР" і "ЛНР" "погрожують" ввести "зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції й перестати постачати вугілля Україні", передає один із сайтів бойовиків.

"Якщо до 00:00 середи (1 березня 2017 року) блокада не буде знята, то ми введемо зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють у "ДНР" і "ЛНР". Ми перестанемо постачати вугілля в Україну", - йдеться в повідомленні ресурсу терористів.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, якими антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. З 10 лютого поставки вугілля були повністю припинені. Під загрозою виявилося надійне енергопостачання деяких галузей промисловості, зокрема, металургії, і споживачів мінімум 9 областей країни.