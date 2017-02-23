Організатори блокади "Л/ДНР" назвали пропозиції уряду "неприйнятними"

Учасники блокади непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей готові продовжити переговори з урядом, але тільки після того, як будуть виконані їхні вимоги. Про це заявив координатор "Штабу блокади торгівлі на крові", другий командир батальйону "Донбас" Анатолій Виногродський.

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"Ці умови для нас неприйнятні. Ми не віримо в різні комісії, ми не збираємося виконувати обов'язки держави та тих державних структур, які повинні цим займатися", — цитує Виногродського Іnforesist .

За його словами, вимоги блокуючих залишаються незмінними – "визволення всіх українських полонених та прийняття закону про окуповані території".

"На сьогоднішній день згідно з законом про боротьбу з тероризмом немає постанови Кабінету міністрів, яка б визначало порядок перетину вантажами лінії розмежування на Донбасі. Ми просто допомагаємо нашим товаришам, які знаходяться при владі і яких ми найняли виконувати свої обов'язки", — заявив координатор блокади.

Виногродський висловив надію, що переговори з Гройсманом продовжаться.

"Наша відповідь Гройсману — так. Ми готові продовжити наші переговори і допомогти уряду виконати те, що вона повинна зробити. Гройсман хотів, щоб ми переглянули перелік товарів, що пропускаються через лінію розмежування. Ми можемо на це піти, але після виконання наших вимог", — заявив керівник блокади.

Нагадаємо, раніше, за словами протестувальників, прем'єр запропонував входження представників штабу блокади до комісії щодо обміну полоненими. "Кабінет міністрів скасовує дозволи, видані СБУ на переміщення товарів і видає Постанову, яка регулює переміщення вантажів у відповідності з Законом про боротьбу з тероризмом", — озвучили вони другу пропозицію Гройсмана. "Блокадники" зазначили, що їм прем'єр повідомив про нездатність впливати на більшість БПП і НФ у парламенті, тому прийняття закону від нього не залежить.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня воїни АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду з/д перегонів, якими антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі постачання було зупинено 10 лютого.

Також учасники блокади говорили про наміри перекрити все залізничне та автосполучення. 21 лютого 2017 року прес-служба гірничо-металургійної групи «Метінвест» повідомила про зупинку роботи Єнакіївського метзаводу і «Краснодонвугілля», а 22 лютого на Дніпровському меткомбінаті заявили про припинення поставок коксу з Алчевського коксохімічного заводу.