Доба в зоні АТО: 108 ворожих обстрілів, 7 бійців ЗСУ постраждали

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Донецькому напрямку окупанти зі 122-міліметрової артилерії обстрілювали наші позиції в районі Зайцевого. З мінометів різних калібрів - Північне, шахту Бутовку, Луганське, Авдіївку, Зайцеве, Верхньоторецьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Луганське, Кам’янку, Троїцьке, Піски. По Пісках вогонь вели БМП загарбників. По Новоселівці – снайпер", - йдеться у повідомленні.

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На Маріупольському напрямку, за даними штабу, з артилерії бойовики неодноразово обстрілювали Талаківку і Тарамчук. Танки вели вогонь по Широкиному, а з мінометів різних калібрів окупанти багаторазово обстрілювали Красногорівку, Павлопіль, Водяне, Мар’їнку, Талаківку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Березове, Новотроїцьке, Водяне, Гнутове, Павлопіль, Мар’їнку, Широкине. По Широкиному вели вогонь зенітні установки.

На Луганському напрямку позиції ЗСУ в Кримському були обстріляні зі 122-міліметрової артилерії. З мінометів бойовики обстрілювали Малинове, Оріхове, Новоолександрівку, знову ж Кримське та Новотошківське. Також по Новотошківському неодноразово били з ПТРК. Зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Новоолександрівці та Новозванівці. По Станиці Луганській стріляв снайпер.