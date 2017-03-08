В Авдіївці відновлено теплопостачання
В Авдіївці відновлено теплопостачання.
Як повідомляє прес-служба ДСНС, теплопостачання у місті, де проживає близько 22 тис. осіб, здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу.
Нагадується, що 5 березня поблизу Авдіївки в результаті бойових дій стався прорив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ, внаслідок чого було припинено електропостачання міста, а також коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою та теплопостачанням місто.
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Централізоване електропостачання відновлено.
Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. м куб., з якого здійснюватиметься подача води населенню за графіком.
Вирішується питання щодо відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції за умови безпеки працівників.