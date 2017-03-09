Росія переконує суд ООН, що немає жодних доказів постачання нею зброї бойовикам на Донбасі

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідні заяви сьогодні в ході слухань запиту Києва щодо запровадження тимчасових заходів для Росії зробив представник російської сторони Семюель Вордсворс.

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Його виступ тривав майже годину. При цьому більша частина часу була присвячена тому, щоб довести відповідальність української сторони за нерозбірливі обстріли, внаслідок яких гинули цивільні на Донбасі. "У відповідності до власних доказів України, Україна сама, як мінімум, залучена у невибіркові обстріли, що призвело до великої кількості смертей та поранень цивільних", - заявив представник російської сторони.

Він вказав, що саме такі обстріли характеризуються українською стороною як тероризм. За словами Вордсворса, це "дуже важливо", тому що у цьому зв'язку виникають запитання.

Він також звинуватив українську сторону у порушенні хронології подій, зокрема, довкола Авдіївки. "Щодо подій в Авдіївці, то порядок подій був таким, що спочатку Україна висунула свої танки у житлові масиви Авдіївки, порушивши лінію дотику, потім була стрілянина з боку груп «ДНР» та «ЛНР»... Термінові заходи потрібні, щоб Україна відвела свої війська від житлових масивів в Авдіївці", - переконував представник російської сторони.

Щодо Маріуполя та трагічних подій в інших місцях, то Вордсворс говорив про те, що це сталося неподалік від українських позицій. Так, він вказав на те, що обстріл у Краматорську (лютий 2015 року)"стався за 200-300 метрів від українських позицій на вулиці Леніна".

Говорячи про обвинувачення з боку української сторони у постачанні Росією озброєння «ДНР» та «ЛНР», Вордсворс заявив, що на ці докази покладатися не можна. "Вам показали лист від глави «ЛНР» російському депутату Сергію Міронову, в якому він дякував за допомогу, і це вам представили як доказ фінансування тероризму", - зазначив він у суді.

Представник російської сторони також відкинув обвинувачення у постачанні системи «Бук», з якої був збитий літак рейсу МН17. "Немає жодних підстав для доказів, щоб дуже серйозно звинувачувати, що Росія постачала озброєння, знаючи про намір. Той, хто, можливо, постачав зброю, діяв з метою оборони проти військових атак з боку українських повітряних сил", - заявив Вордсворс.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня в Гаазі в рамках позову України до Російської Федерації Міжнародний суд ООН розпочав слухання про застосування запобіжних заходів.

Цей позов було подано 16 січня 2017 року до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Росії до відповідальності за підтримку тероризму на сході України та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.

У позові Україна заявила, що РФ порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму шляхом надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням, які скоїли низку актів тероризму на території України. До найтрагічніших терористичних атак російських бойовиків Київ відносить збиття літака «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17, обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення цивільного пасажирського автобуса біля Волновахи і смертоносний вибух під час мирного зібрання в Харкові.