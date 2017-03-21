Бої у Водяному: у міськраді Маріуполя розповіли про поранених

У Маріуполі перебувають п'ять бійців ЗСУ, які отримали поранення після обстрілу Водяного, в місті обстановка стабільна. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив заступник міського голови Маріуполя Ярослав Хотнянський.

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"Обстріли не особливо торкнулися Маріуполя. У місті спокійна обстановка стабільна. Передумов небезпеки для міста немає", - зазначив він.

При цьому Хотнянский наголосив, що зараз у Маріуполі перебувають п'ятеро бійців морської піхоти, які отримали поранення після обстрілу Водяного. "Їм надається медична допомога, інших, більш важких, відвезли далі", - сказав він.

Як повідомлялося, за минулу добу бойовики 60 разів відкривали вогонь по українських позиціях в зоні проведення АТО.