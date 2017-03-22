Бойовики посилили обстріли і змінили тактику використання артилерії проти сил АТО - ІС

Російсько-терористичні війська за минулий тиждень активізували обстріли і змінили тактику використання артилерії проти сил АТО.

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, у період з 15 по 21 березня відзначалася істотна активізація підрозділів так званих «1 АК ДНР» і «2 АК ЛНР».

«Усього за цей період підрозділи російсько-терористичних військ здійснили близько 780 обстрілів (з танків, 82/120-міліметрових мінометів, 122-міліметрових РСЗВ" Град ") по таких населених пунктах: Катеринівка, Новозванівка, Троїцьке, Попасна, Новоолександрівка, Новолуганське, Луганське, Світлодарськ, Зайцеве, Новобахмутівка, Лобачеве, Кримське, Орехове, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Піски, Березове, Новгородське, Верхньоторецьке, Кам'янка, Опитне, Лебединське, Талаківка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкине», - повідомив Тимчук.

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За його словами, особливістю даного періоду стала зміна тактики дій артилерії російських окупаційних військ.

Так, з метою збереження артилерійської техніки російські окупанти зменшили час нанесення удару до періоду всього кількох пострілів, при цьому вогонь вівся одночасно з різних позицій в умовах повного радіомовчання. Після чого оперативно здійснювалася зміна вогневих позицій.

Також відзначається більш активне використання противником для виконання бойових завдань у першій лінії важкої бронетехніки (танків).