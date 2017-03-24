СЦКК: бойовики активно використовують заборонені міномети і "Гради", вогнем з "Партизан" накрили Широкине

Бойовики обстрілювали позиції українських військовослужбовців, використовуючи снаряди калібром 120 мм, 125 мм, а по Широкиному били з 122-мм переносного реактивного комплексу "Град-П" ("Партизан").

Про це йдеться в повідомленні Спільного центру з контролю і координації, передає прес-центр штабу АТО.

Так, 23 березня, починаючи з 16.20 незаконні збройні формування ОРДО застосували 12 танкових снарядів калібру 125 мм, близько 50 мін калібру 120 мм, понад 80 міни калібру 82 мм, АГС - 203 постріли і всі типи стрілецького озброєння. Всі бойовики здійснювали обстріли по позиціях Збройних Сил України і по ділянках місцевості поблизу населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Новгородське, Мар'їнка, Опитне і Зеніт.

І далі продовжується застосування 122-мм переносного реактивного комплексу "Град-П" ( "Партизан") - 2 постріли в напрямку населеного пункту Широкине. Також кілька разів працював снайпер.

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За попередніми даними, жертв серед мирного населення немає.

Нагадаємо, 23 березня бойовики 43 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, поранення отримали троє українських військовослужбовців.