КПВВ на Донбасі протягом тижня працюватимуть на годину довше - прикордонники

Контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення АТО з 29 березня до 4 квітня переходять на продовжений режим роботи, повідомляється на сайті Державної прикордонної служби.

Читайте такожНа Донеччині через загострення в зоні АТО ввели додаткові обмеження

«У зв'язку з певним збільшенням пасажиро-транспортного потоку через лінію розмежування в районі проведення АТО контрольні пункти в'їзду-виїзду тимчасово переходять на інший режим роботи. Відповідно до рішення штабу антитерористичної операції, з 29 березня до 4 квітня включно пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися в нових часових рамках, які встановлюються для режиму роботи КПВВ, з 7.00 до 19.30», - йдеться у повідомленні.

Наразі контрольні пункти працюють з 7.00 до 18.30.

У ДПСУ просять громадян врахувати дану інформацію під час планування поїздок та перетину лінії розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду.

За даними прикордонників, минулої доби через КПВВ прослідувало 30,1 тис. осіб та 4,3 тис. транспортних засобів, попередньої – 35,1 тис. осіб та 4,5 тис. автомобілів.