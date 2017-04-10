Бойовики обстріляли Новотроїцьке: пошкоджено будинки та інфраструктуру селища (фото)

Російсько-окупаційні війська, незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про припинення вогню, продовжують порушувати режим «тиші» та застосовують важке озброєння. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО в Facebook.

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"Так, поблизу Маріуполя, позиції українських військ в районі населеного пункту Новотроїцьке, були обстріляні зі 120-ти та 82-х міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Кілька мін влучили у житловий район населеного пункту, пошкоджено будинки та інфраструктуру селища", - сказано у повідомленні.

За попередньою інформацією, втрат серед місцевих мешканців немає.

Як повідомлялося, за добу в зоні АТО поранили двох військових.