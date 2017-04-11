Російський політолог пояснив, навіщо Путіну був потрібен Донбас
Коли відбулася окупація частини Донбасу, спочатку були вивезені військові заводи, зазначив Зубов.
Російський політолог Андрій Зубов вважає, що санкції не зможуть змусити Росію припинити війну. Максимум - змусять її відчути ціну війни, розповів він в інтерв'ю Liga.net.
"Так що мені здається, єдина можливість - це усунення Путіна від влади тим чи іншим чином. Форми можуть бути різні, в тому числі й створення дійсно національно мислячого уряду, бажано демократичного, який негайно припинить війну в Україні, негайно повернеться до Мінських угод, і якщо не негайно, то у швидкій перспективі вирішить проблему Криму", - наголосив політолог РФ.
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Відповідаючи на питання, навіщо Путіну потрібен Донбас, Зубов зазначив, що військова промисловість Росії багато в чому зав'язана на виробництві у цьому російськомовному поясі України.
"Це не тільки Луганськ і Донецьк, а лінія від Дніпропетровська до Миколаєва, де стояли військові заводи. Ідея була така: якщо вже Україна йде на Захід, то хай іде без тієї промислової зони, яка представляє практично одне ціле з російським оборонним комплексом. А Путін мріяв розвивати військову промисловість Росії. Зверніть увагу: коли відбулася окупація частини Донбасу, спочатку були вивезені військові заводи. Це було найголовніше, крім фактора покарання", - заявив російський політолог.
А крім цього, продовжив він, й анексований Крим, й ці анклави Донбасу, - це залишкові райони Новоросії, яку не вдалося реалізувати.
Також Зубов вважає низькою ймовірність повномасштабного вторгнення Росії в Україну, особливо після подій у Сирії.