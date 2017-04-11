Російський політолог пояснив, навіщо Путіну був потрібен Донбас

Російський політолог Андрій Зубов вважає, що санкції не зможуть змусити Росію припинити війну. Максимум - змусять її відчути ціну війни, розповів він в інтерв'ю Liga.net.

"Так що мені здається, єдина можливість - це усунення Путіна від влади тим чи іншим чином. Форми можуть бути різні, в тому числі й створення дійсно національно мислячого уряду, бажано демократичного, який негайно припинить війну в Україні, негайно повернеться до Мінських угод, і якщо не негайно, то у швидкій перспективі вирішить проблему Криму", - наголосив політолог РФ.

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Відповідаючи на питання, навіщо Путіну потрібен Донбас, Зубов зазначив, що військова промисловість Росії багато в чому зав'язана на виробництві у цьому російськомовному поясі України.

"Це не тільки Луганськ і Донецьк, а лінія від Дніпропетровська до Миколаєва, де стояли військові заводи. Ідея була така: якщо вже Україна йде на Захід, то хай іде без тієї промислової зони, яка представляє практично одне ціле з російським оборонним комплексом. А Путін мріяв розвивати військову промисловість Росії. Зверніть увагу: коли відбулася окупація частини Донбасу, спочатку були вивезені військові заводи. Це було найголовніше, крім фактора покарання", - заявив російський політолог.

А крім цього, продовжив він, й анексований Крим, й ці анклави Донбасу, - це залишкові райони Новоросії, яку не вдалося реалізувати.

Також Зубов вважає низькою ймовірність повномасштабного вторгнення Росії в Україну, особливо після подій у Сирії.