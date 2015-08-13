Генштаб пояснив, чому сили АТО вчасно не відреагували на вторгнення російських військ до України у 2014-му

Про це під час брифінгу заявив представник Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил полковник Віктор Шидлюх, представляючи звіт генштабу Міноборони щодо перебігу військових дій влітку 2014 року, передає "Українська правда".

При цьому у відповідь на питання про те, чому сили АТО не підготувалися до відбиття атак військ РФ, він заявив, що отримати достовірну інформацію про наступ ворога вдалося лише 25 серпня, а вторгення відбулося у ніч проти 25-го.

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"Інформація про вторгнення надходить постійно, але переважно вона є фейковою. Те, що РФ вдасться до повномасштабного вторгнення без оголошення війни, не очікувалося", - зазначив Шидлюх.

Згідно з даними генштабу з 24 на 25 серпня на схід України російські війська вторглися на двох напрямках: на Маріупольському та у напрямку на південь від Луганська. І за кожним напрямком "було задіяно по чотири групи військ РФ".

Раніше сьогодні у Генштабі заявили, що у серпні минулого року на територію України було введено близько 4 тис. російських військових, сказав полковник Шидлюк.

До України тоді вторглися до 8 батальйонних тактичних груп збройних сил Російської Федерації:

«На Луганському напрямку - чотири (від 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії, 19-ї окремої мотострілецької бригади, 64-го полку морської піхоти піхоти Північного флоту 98-ї повітряно-десантної дивізії та 247-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії)», - зазначили у Генштабі.

Крім того, за даними Шидлюха, «на Донецькому - чотири (від 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії, 19-ї окремої мотострілецької бригади, 8-ї окремої мотострілецької бригади, 31-ї та 56-ї окремих десантно-штурмових бригад)».