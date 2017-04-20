На Миколаївщині ЗСУ проводять навчання за сценарієм "неоголошеної війни" (фотогалерея)

На Миколаївщині Військово-морські сили Збройних сил України проходять навчання за сценарієм "неоголошеної війни". Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"На Миколаївщині тривають навчання Військово-морських сил Збройних сил України. Окрім підрозділів морської піхоти, до цих навчань залучається берегова артилерія та авіація", - сказав він.

Мотузяник зауважив, що сценарій військових навчань наближений до умов "реальної обстановки". "Йдеться про неоголошену війну", - додав він.

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Речник розповів, що батальйон бере участь у рейдах, форсує водні перешкоди, блокує та знищує умовні незаконні збройні формування. "Значна частина цих завдань виконується вночі", - сказав представник МОУ.

Крім того, у Харкові, додав він, тривають навчальні збори гранатометників Національної гвардії України. Заняттями керують інструктори, які пройшли курс відповідної підготовки в навчальному центрі Нацгвардії.

"Протягом зборів учасники вчитимуться обладнувати і маскувати вогневі позиції, вести спостереження та розвідувати цілі, готувати вихідні дані для стрільби. Згодом в рамках навчань відбудуться стрільби", - зазначив Мотузяник.

Як відомо, раніше ЗСУ провели навчання з бойовою стрільбою із зеніток на сході країни.